Алёна Бронникова Пермский бар вошёл в шорт-лист всероссийской премии Wheretodrink В прошлом году Gatsby’s Bar & Grill не попал в число лидеров Поделиться Твитнуть

Пермский бар Gatsby’s Bar & Grill (ул. Советская, 48) вошёл в шорт-лист всероссийской ежегодной премии Wheretodrink. В числе лучших в 2025 году оказались 62 российских бара. Победителей в спецноминациях и десятку самых выдающихся огласят 22 августа. церемония пройдёт в Нижнем Новгороде.

Gatsby’s Bar & Grill открылся в Перми в 2013 году. В 2019-м был отмечен профессиональной барной премией Barproof. В прошлом году заведение также оказалось в лонг-листе Wheretodrink, однако в шорт-лист не попало.

По итогам вручения премии Wheretodrink. Russian bar awards формируется ежегодный рейтинг, составленный на основании тайного голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Списки экспертов засекречены, жюри выбирают номинантов по своему усмотрению.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в шорт-лист всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia 2025 вошёл один пермский ресторан. В числе лучших 105 заведений разных городов России оказался Nolan Wine & Kitchen.

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