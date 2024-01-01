Алёна Бронникова Семь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской барной премии WHERETODRINK Она проводится в 2024 году второй раз Поделиться Твитнуть

Семь пермских баров вошли в лонг-лист всероссийской независимой барной премии WHERETODRINK. Организаторы опубликовали список, в который вошли более 650 заведений почти из 60 городов.

В лонг-лист вошли три бара ресторанной группы Перми Bar Management Pro: Rob Roy, Curtiss и Speak Easy. Также среди лучших рестораторы отметили пермские Gatsby’s Bar & Grill, рюмочную «Парадная», The Butcher’s Daughter и гриль-бар Smoky Dog.

Премию WHERETODRINK в 2023 году учредила команда ресторанной премии WHERETOEAT, которая проводится ежегодно, начиная с 2013-го. В этом году барная премия проводится второй раз.

Итоговый шорт-лист будет определён позже. В него войдут 50 баров, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам голосования. Дополнительно эксперты определят лауреатов восьми специальных номинаций и лучших баров в регионах Сибири и Дальнего Востока, Северного Кавказа и Юга, Урала и Поволжья, Москвы и Центрального региона, Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Специальные номинации: «Коктейльный бар года», «Винный бар года», «Пивной бар года», «Гастрономический бар года», «Открытие года», «Продукт года», «Бартендер года», Bar Icon.

Коллегия экспертов состоит из 500 живущих и работающих в России человек. Организаторы формируют её состав из владельцев и управляющих ресторанов, отельеров, шеф-поваров, сомелье, виноделов, барменов, представителей деловых кругов, журналистов и блогеров. Голосование по определению лучших заведений проходит тайно.

В прошлом году в шорт-листе премии WHERETOEAT оказались пять ресторанов Перми. Nolan Wine & Kitchen занял четвёртое место в топ-10.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.