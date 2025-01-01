Алёна Бронникова Суд не признал торговый центр «Кольцо» в Перми самовольной постройкой Ещё один иск мэрии оставили без рассмотрения Поделиться Твитнуть

Фото: Гугл Карты

Ещё один иск администрации Индустриального района к владельцу здания в Верхних Муллах остался без рассмотрения. Соответствующее решение было принято арбитражным судом 24 июля в отношении здания ТЦ «Кольцо» (ул. Оверятская, 40).

Мэрия обратилась в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Михробшо Шоеву в декабре 2024 года с требованием признать двухэтажное здание самовольной постройкой и снести его за свой счёт в течение 30 дней, а в случае неисполнения решения в срок — взыскать по 2 тыс. руб. за каждый день просрочки, а также получить право исполнить решение самостоятельно.

В январе иск был принят к рассмотрению, ответчик заявил ходатайство о пропуске срока исковой давности. Затем истец потребовал назначить по делу судебную экспертизу. Однако в июне мэрия отозвала ходатайства о проведении экспертизы, а также направила ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя, которое в июле также было отозвано. В судебное заседание 24 июля представитель истца не явился, не предоставив сведений об уважительной причине неявки и ходатайств об отложении или рассмотрении дела в его отсутствие. Ответчик на рассмотрении дела по существу не настаивал.

Вследствие этого судья принял решение оставить иск администрации района без рассмотрения и отменить принятые в декабре обеспечительные меры. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Общая площадь спорного объекта, который расположен на «гостевом маршруте» Перми, составляет 7,7 тыс. кв. м. По данным «2ГИС», в здании находятся пять магазинов одежды, товаров для дома, инструментов и мобильных аксессуаров. Стоявшие ранее рядом с ТЦ нестационарные торговые объекты были снесены зимой. Летом департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт объекта. Фасады будут выполнены в серо-коричневой гамме с белыми вывесками.

Напомним, в июле арбитраж также оставил без рассмотрения иск администрации Индустриального района к собственникам универсального магазина в Верхних Муллах. Мэрия потребовала признать здание по ш. Космонавтов, 188 самовольной постройкой и снести его.

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