Алёна Бронникова Суд оставил иск мэрии Перми о сносе магазина в Верхних Муллах без рассмотрения Истец не явился на судебное заседание Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края 16 июля оставил без рассмотрения иск администрации Индустриального района Перми к четырём предпринимателям о признании двухэтажного здания универсального магазина в Верхних Муллах самовольной постройкой и возложении обязанности снести объект в течение 30 дней. За каждый день неисполнения решения суда мэрия потребовала неустойку в 2 тыс. руб.

Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели Игорь Хрипунов, Павел Старостин, Алексей Жужгов и Дмитрий Александров. В качестве третьих лиц были привлечены департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений Перми, минимущество, управление Росреестра Пермского края, предприниматель Антон Филиппов, ООО «Элемент-Трейд» (управляет сетью «Монетка»), ООО «Агроторг» (владелец сети «Пятёрочка»).

Спорным объектом оказалось здание на ш. Космонавтов, 188 общей площадью 2,3 тыс. кв. м. По информации «2ГИС», помещения в здании занимают супермаркеты «Пятёрочка» и «Монетка», компании по ремонту фар и доставке, торговая компания, мясной магазин, аптека и кофейня.

Мэрия направила иск в суд ещё в ноябре 2024 года. Тогда же в отношении здания были приняты обеспечительные меры, которыми было запрещено производить регистрацию сделок в Росреестре относительно объектов, находящихся по данному адресу.

Ответчики ходатайствовали о пропуске срока исковой давности и злоупотреблении правом со стороны истца. Первое ходатайство было принято к рассмотрению. Истец попросил назначить судебную строительно-пожарную экспертизу. Ориентировочная стоимость составила 150 тыс. руб.

Весной представители ответчиков попросили отложить судебное разбирательство для возможности урегулировать спор мирным путём, в том числе, в отношении необходимости проведения экспертизы. Мэрия попросила об отложении разбирательства, для предоставления ходатайства об отсрочке внесения денег на депозитный счёт суда, для возможности ознакомиться с заключениями специалистов. После чего в мае в суд поступило ходатайство истца об отзыве ходатайств о проведении по делу строительно-технической и пожарно-технической экспертиз.

Заседание несколько раз переносилось. В начале июля истец отозвал ходатайство о рассмотрении по существу в отсутствие представителей, после чего его представитель повторно не явился на судебное разбирательство, не заявив при этом об уважительной причине неявки или просьбы об отложении рассмотрения дела. Ответчики в ходе заседания на рассмотрении дела по существу не настаивали.

В связи с этим исковое заявление администрации Индустриального района суд решил оставить без рассмотрения, а также отменить принятые ранее обеспечительные меры. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

В декабре прошлого года «Новый компаньон» сообщал о том, что чиновники требуют демонтировать несколько торговых центров и магазинов, находящихся по ш. Космонавтов, где запланирована реконструкция дороги с расширением и строительством двухуровневой развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской.

К собственникам объектов на ш. Космонавтов, 172, 186, 188 и 240 были направлены иски с требованием признать объекты самовольными постройками и снести. В объяснение требований власти сообщали, что у этих зданий есть нарушения в части оформления документов на право собственности.

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