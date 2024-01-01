В районе шоссе Космонавтов в Перми хотят снести торговые центры и магазины Там появится двухуровневая дорожная развязка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чиновники администрации Индустриального района Перми намерены демонтировать несколько торговых центров и магазинов, находящихся по ш. Космонавтов, 172, 186, 188 и 240. В Арбитражный суд Пермского края уже поступило пять исковых заявлений. Власти требуют признать объекты самовольными постройками. Дата рассмотрения пока не назначена.

Власти считают, что у этих зданий есть нарушения в части оформления документов на право собственности. Объекты расположены около территории, где планируется сделать двухуровневую развязку — на пересечении ш. Космонавтов с улицами Промышленной и Оверятской.

Например, в здании по ш. Космонавтов, 186 уже несколько лет подряд располагается магазин «А.В.Т.-Спорт», в доме №188 — «Пятерочка» и «Монетка», компании «Ависта», «СтанкоАльянс» и центр по ремонту фар. Районные власти также намерены демонтировать двухэтажный ТЦ по ш. Космонавтов, 172-174. В этом здании находятся салоны мебели «Дом мебели Турбиных» и O`Prime, пункт выдачи интернет-заказов и супермаркет.

В отношении зданий по ш. Космонавтов, 186 и 188 приняты обеспечительные меры в виде запрета государственной регистрации сделок, а иск властей по судьбе ТЦ по ш. Космонавтов, 172-174 пока оставлен без движения.

Напомним, власти хотят построить развязку на пересечении улиц Промышленной и Оверятской в двух уровнях. Общая протяжённость составляет 2,25 км. Работы ведутся с 2018 года. После разработки проекта власти приступили к изъятию земельных участков.

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