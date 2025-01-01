С начала года в Перми демонтировали 49 незаконных НТО За первую неделю февраля 11 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С начала этого года в Перми было демонтировано 49 незаконных торговых объектов, включая 11 павильонов и киосков, которые убрали за первую неделю февраля. Об этом сообщили в контрольном департаменте городской администрации.

К примеру, в Мотовилихинском районе были ликвидированы объекты по Лесопарковому переулку, 2а, по ул. Республиканской, 58 и ул. Уральской, 85. В Свердловском районе снесли НТО по ул. Чкалова, 30. В Индустриальном районе демонтировали объекты по ул. Оверятской, 40, ул. Братьев Игнатовых, 9 и ш. Космонавтов, 240.

Напоминаем, в Перми разработана схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. В мэрии напомнили, что граждане сами могут сообщать о фактах незаконных размещений различных объектов и осуществления незаконной торговли в администрацию своего района или в местный отдел полиции.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Перми в суде требуют массового сноса торговых объектов на частных землях. За четыре месяца подано 54 иска.

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