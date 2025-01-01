Власти Перми в суде требуют массового сноса торговых объектов на частных землях За четыре месяца подано 54 иска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми в массовом порядке требует сноса торговых объектов, расположенных на частных участках. В последние четыре месяца районные власти подали в Арбитражный суд Пермского края 54 иска, в которых просят признать незаконными и снести различные торговые точки, включая продуктовые киоски, павильоны с пекарнями и кафе. Исковые заявления касаются даже сооружений, находящихся на землях Русской православной церкви. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Среди требований — снос павильона микрофинансовой компании «Деньги-Актив» на ул. Маршала Рыбалко, гаража с автосервисом на ул. Плеханова, двух павильонов у храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии на ул. Хабаровской, павильона с автосервисом «Пятое колесо» рядом с универсамом на ул. Борчанинова и др.

В уже известных судебных разбирательствах мэрия требует от владельца ТЦ «Гостиный двор» Валерия Гусева сноса нежилых помещений, от основателя ГК «Оникс» Демида Кузьмичева — демонтировать кафе возле ТЦ «Браво», от экс-владельца Гачи Шимтува Биняминова — снести здание, пристроенное к супермаркету «Пятерочка» по ш. Космонавтов, 395д.

В администрации Перми сообщили, что работа по выявлению незаконных строений осуществляется на постоянной основе. Исковые заявления подаются в соответствии с Типовым положением о территориальных органах, одобренным решением городской думы 2013 года. Это положение наделяет администрации районов полномочиями выявлять самовольные строения и обращаться в суд с исковыми требованиями. При этом владельцы оспариваемых объектов уведомлены о наличии нарушений.

Юристы, опрошенные изданием, отмечают, что результативность этих исков может различаться, и усматривают признаки кампании со стороны властей по сносу НТО.

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