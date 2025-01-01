В Перми вынесли приговор директору и сотрудникам реабилитационного центра «Титан»
Им дали реальные сроки от 6 до 11 лет
Пермский краевой суд 30 июля вынес приговор директору и восьми сотрудникам реабилитационного центра «Титан». Их признали виновными в похищении нескольких лиц, совершённом организованной группой из корыстных побуждений. Один из участников также осуждён за незаконное лишение свободы нескольких лиц
По данным суда, обвиняемые организовали некоммерческую организацию для получения прибыли. С 2018 по 2022 год они похищали людей, страдающих зависимостями, под предлогом реабилитации. Потерпевших удерживали в изоляции и запрещая общение с родными.
В суде подсудимые отрицали свою вину. Они обратили внимание на то, что все подопечные находились в центре добровольно. Однако суд учёл позицию обвинения и приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет в колонии строгого режима. Дениса Клобукова осудили на 11 лет, Сергея Швалева — на 10, Вячеслава Болкисева, Рамиля Димухаметова, Илью Ашлапова, Сергея Шебеко и Андрея Крупнина — на девять лет, Максима Микова — на шесть лет, а Андрея Рязанова — на шесть лет и один месяц.
В рамках рассмотрения дела были удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда на суммы от 50 до 130 тыс. руб.
Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение 15 дней.
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