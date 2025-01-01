В Перми вынесли приговор директору и сотрудникам реабилитационного центра «Титан» Им дали реальные сроки от 6 до 11 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Пермский краевой суд 30 июля вынес приговор директору и восьми сотрудникам реабилитационного центра «Титан». Их признали виновными в похищении нескольких лиц, совершённом организованной группой из корыстных побуждений. Один из участников также осуждён за незаконное лишение свободы нескольких лиц

По данным суда, обвиняемые организовали некоммерческую организацию для получения прибыли. С 2018 по 2022 год они похищали людей, страдающих зависимостями, под предлогом реабилитации. Потерпевших удерживали в изоляции и запрещая общение с родными.

В суде подсудимые отрицали свою вину. Они обратили внимание на то, что все подопечные находились в центре добровольно. Однако суд учёл позицию обвинения и приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет в колонии строгого режима. Дениса Клобукова осудили на 11 лет, Сергея Швалева — на 10, Вячеслава Болкисева, Рамиля Димухаметова, Илью Ашлапова, Сергея Шебеко и Андрея Крупнина — на девять лет, Максима Микова — на шесть лет, а Андрея Рязанова — на шесть лет и один месяц.

В рамках рассмотрения дела были удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда на суммы от 50 до 130 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение 15 дней.

Напомним, резонансное уголовное дело рассматривалось в краевом суде с марта прошлого года. Уголовное преследование велось против десяти сотрудников реабилитационного центра, включая руководителей и работников. Их обвиняли в похищении и незаконном удержании пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью в составе организованной группы. В конце января 2025 года начались прения по делу, а 5 марта состоялось последнее заседание перед вынесением приговора, который откладывали несколько раз. Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы директору и руководителю центра «Титан», а остальным — от 5 до 9 лет.





Центр «Титан», основанный в 2009 году на базе центра доктора Вагина, помогал людям с различными зависимостями. В конце января 2022 года правоохранительные органы задержали восемь организаторов центра. Позже число фигурантов дела увеличилось до десяти, включая директора Дениса Клобукова и специалистов Вячеслава Болкисева, Сергея Швалёва, Сергея Шебеко и других.





В ноябре 2023 года бывшие пациенты «Титана» записали видео в поддержку арестованных сотрудников. В видео реабилитанты и матери наркозависимых рассказали о положительном опыте лечения и улучшении их жизни благодаря центру.

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