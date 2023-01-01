Максим Артамонов Реабилитанты пермского центра помощи наркозависимым «Титан» записали видеообращение к властям Они просят отпустить арестованных сотрудников учреждения Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Бывшие подопечные пермского реабилитационного центра «Титан» записали видеоролик в поддержку арестованных сотрудников учреждения, которые сейчас находятся под следствием. В видеозаписи, присланной родственниками организаторов «Титана» в редакцию «Нового компаньона», пятеро реабилитантов и две матери наркозависимых рассказали об условиях содержания в центре и о том, как изменилась их жизнь благодаря лечению от зависимостей.

«Эти ребята (организаторы реабилитационного центра «Титан» — ред.) действительно помогали людям, они сохранили очень много человеческих жизней, они спасли очень много семей от развода. И сейчас они уже в течение почти двух лет находятся под следствием, сидят в СИЗО №1. Это вообще никак не справедливо. И мы просим восстановить справедливость, чтобы ребят хотя бы отпустили под подписку [о невыезде], чтобы они смогли вернуться к своим семьям, к своим детям и к своим жёнам», — говорит один из реабилитантов.

Напомним, 16 ноября Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений решение о возвращении уголовного дела в отношении сотрудников «Титана» в прокуратуру. Этим же решением обвиняемым продлена мера пресечения в виде ареста на два месяца — до 24 января 2024 года. Ранее сторона защиты пыталась обжаловать решение краевого суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру на доработку. Адвокаты считают, что это может повлечь ужесточение наказания. Также сторона защиты пытается оспорить меру пресечения, заменив её на не связанную с лишением свободы.

Реабилитационный центр «Титан» начал работать в 2009 году. Он был создан на базе центра доктора Юрия Вагина для помощи людям с психологической, наркотической и игровой зависимостью.

В прошлом году, в конце января, центр был закрыт. В «Титан» приехала полиция и задержала восьмерых организаторов. Позже количество фигурантов уголовного дела увеличилось до 10. Им вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалёв, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко.

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