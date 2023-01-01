Максим Артамонов Сотрудникам пермского реабилитационного центра «Титан» продлили арест до 24 января Суд также оставил в силе решение о возвращении дела в прокуратуру Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 16 ноября оставил без изменений решение о возвращении уголовного дела в отношении сотрудников реабилитационного центра «Титан» в прокуратуру. Этим же решением обвиняемым продлена мера пресечения в виде ареста на два месяца — до 24 января следующего года. Об этом «Новому компаньону» сообщил один из адвокатов обвиняемых Денис Распопов.

«Суд был сегодня, продлили до 24 января. Чем мотивировали, пока не знаем, так как огласили только решение, мотивировка через 7 дней. Но мы догадываемся, что мотивировка продления такая же, как всегда: могут скрыться и иным способом помешать следствию и суду, оказать давление на свидетелей и потерпевших», — рассказал адвокат.

Он также пояснил, что аргументы защиты по поводу изменения меры пресечения остаются прежними: сторона обвинения должна доказать, что обвиняемые могут скрыться или оказать давление, но доказательств нет.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение краевого суда о возвращении уголовного дела в отношении сотрудников «Титана» в прокуратуру на доработку. Адвокаты считают, что это может повлечь ужесточение наказания. Также сторона защиты пытается оспорить меру пресечения, заменив её на не связанную с лишением свободы.

Фигурантами по уголовному делу в отношении сотрудников реабилитационного центра «Титан» проходят 10 человек. Им вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалёв, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко.

В конце июля этого года в Перми состоялся пикет в поддержку сотрудников реабилитационного центра. Его организовали родственники обвиняемых. По мнению участников акции, сотрудники центра пострадали из-за отсутствия на федеральном уровне закона, который бы регулировал деятельность таких организаций и ограждал бы их от возможных обвинений.

В начале августа уголовное дело было направлено в Пермский краевой суд. По предъявленным статьям сотрудникам «Титана» грозит до 15 лет лишения свободы. Во время предварительных слушаний по делу судья Олег Ахматов решил, что фактические обстоятельства по делу свидетельствуют о наличии оснований для переквалификации действий обвиняемых на более тяжкие статьи. В связи с этим материалы дела возвратили в прокуратуру на доработку.

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