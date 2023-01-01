Максим Артамонов Сотрудники реабилитационного центра «Титан» подали апелляцию на решение краевого суда Они хотят обжаловать возвращение уголовного дела в прокуратуру Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Адвокаты сотрудников реабилитационного центра «Титан» подали жалобу в Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции. Сторона защиты хочет обжаловать решение краевого суда о возвращении уголовного дела в отношении сотрудников «Титана» в прокуратуру на доработку. Это может повлечь ужесточение наказания. О поданной апелляции «Новому компаньону» рассказал адвокат одного из обвиняемых Денис Распопов.

«Апелляционная жалоба подана 7 сентября в Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции. Она зарегистрирована в суде 3 октября. Судебное заседание по апелляционной жалобе пока не назначено. В жалобе содержатся те обстоятельства, которые, на наш взгляд, не позволяют суду вернуть дело прокурору для устранения препятствий», — пояснил он.

Также сторона защиты пытается оспорить меру пресечения, заменив её на не связанную с лишением свободы.

Напомним, фигурантами по уголовному делу в отношении «Титатна» проходят 10 человек. Им вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалёв, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко.

В конце июля этого года в Перми состоялся пикет в поддержку сотрудников реабилитационного центра. Его организовали родственники обвиняемых. По мнению участников акции, сотрудники центра пострадали из-за отсутствия на федеральном уровне закона, который бы регулировал деятельность таких организаций и ограждал бы их от возможных обвинений.

В начале августа уголовное дело было направлено в Пермский краевой суд. По предъявленным статьям сотрудникам «Титана» грозит до 15 лет лишения свободы. Во время предварительных слушаний по делу судья Олег Ахматов решил, что фактические обстоятельства по делу свидетельствуют о наличии оснований для переквалификации действий обвиняемых на более тяжкие статьи. В связи с этим материалы дела возвратили в прокуратуру на доработку.

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