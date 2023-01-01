Максим Артамонов В Перми уголовное дело в отношении сотрудников «Титана» вернули в прокуратуру Фигурантам могут предъявить более тяжкие статьи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уголовное дело в отношении сотрудников реабилитационного центра «Титан», которых обвиняют в незаконном удержании людей, возвратили в прокуратуру на доработку. Такое решение было принято во время предварительных слушаний по делу в Пермском краевом суде.

Из картотеки суда следует, что судья Олег Ахматов решил, что фактические обстоятельства по делу свидетельствуют о наличии оснований для переквалификации действий обвиняемых на более тяжкие статьи.

Сами обвиняемые в незаконном удержании людей отказались от рассмотрения уголовного дела коллегией присяжных заседателей, уточняет издание Properm.ru.

Фигурантами по уголовному делу проходят 10 человек. Им вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалёв, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко.

В конце июля в Перми состоялся пикет в поддержку сотрудников реабилитационного центра «Титан». Его организовали родственники обвиняемых.

По мнению участников акции, сотрудники центра пострадали из-за отсутствия на федеральном уровне закона, который бы регулировал деятельность таких организаций и ограждал бы их от возможных обвинений.

В начале августа уголовное дело было направлено в Пермский краевой суд. По предъявленным статьям сотрудникам «Титана» грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.