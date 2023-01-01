Уголовное дело о похищении людей в Пермском крае направлено в суд Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае перед судом предстанут 10 местных жителей, которые обвиняются в похищении граждан и незаконном лишении их свободы. Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование громкого уголовного дела, возбуждённого против сотрудников пермского реабилитационного центра «Титан», и направили материалы в суд.

Как сообщили в пресс-службе следкома, установлено, что обвиняемые с 2018 по 2022 год в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе за ежемесячную плату в размере от 35 до 100 тыс. руб. оказывали услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью, нуждающимся в реабилитации. Делали они это. по версии следствия, с целью личного обогащения, незаконно, не имея необходимого для этих целей медицинского образования и лицензии на такую деятельность.

Находившимся в центре гражданам запрещалось по своему желанию покинуть заведение. Кроме того, на протяжении длительного времени удерживаемых лишали общения с родственниками.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела свою вину отрицают.

В конце июля в Перми состоялся пикет в поддержку сотрудников реабилитационного центра «Титан». Его организовали родственники обвиняемых.

По мнению участников акции, сотрудники центра пострадали из-за отсутствия на федеральном уровне закона, который бы регулировал деятельность таких организаций и ограждал бы их от возможных обвинений.

По предъявленным статьям сотрудникам ребцентра «Титан» грозит до 15 лет лишения свободы.

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