В Перми состоялся пикет в поддержку сотрудников реабилитационного центра «Титан» Они обвиняются в похищении наркозависимых Поделиться Твитнуть

Родственники обвиняемых в похищении людей семи сотрудников реабилитационного центра «Титан» провели пикет в Саду камней в Перми. Всего на акцию собралось около 30 чел. Они выступили в поддержку фигурантов уголовного дела, расследование которого завершилось в январе 2023 года. А в СИЗО психологи и консультанты центра содержатся с момента задержания, с января 2022 года.

По мнению участников акции, находящиеся сейчас на скамье подсудимых не похищали людей, с наркозависимыми в центре начинали работать только после их согласия или согласия родственников. Утверждается, что центр работал на основе научной базы, проходил все проверки, в 2021 году ему даже выдали субсидию, передаёт perm.aif.ru. Участники пикета говорят, что сотрудники центра пострадали из-за отсутствия на федеральном уровне закона, который бы регулировал деятельность таких организаций и ограждал бы их сотрудников от возможных обвинений. Они настаивают на том, что находящиеся в СИЗО помогали людям с зависимостью и боролись, в том числе, с наркоманией.

По предъявленной статье обвиняемым сотрудникам ребцентра «Титан» грозит до 15 лет лишения свободы. Фигуранты дела свою вину отрицают.

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