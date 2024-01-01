Максим Артамонов В Перми экс-сотрудники центра «Титан» отказались от суда присяжных Рассмотрение дела началось в краевом суде Поделиться Твитнуть

Открыто новое здание Пермского краевого суда

Администратор

newsko.ru

Пермский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела о похищении и незаконном удержании людей в реабилитационном центре «Титан». На этой неделе состоялось предварительное заседание и определена дата рассмотрения дело по существу. Слушания начнутся 26 марта. Это данные следуют из картотеки суда.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого суда, всего на скамье подсудимых 10 человек. Это руководители и работники центра. Во время предварительного заседания они отказались от рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Фигурантам вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание.

Напомним, в ноябре прошлого года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений решение о возвращении уголовного дела в отношении сотрудников «Титана» в прокуратуру. Этим же решением всем им продлили меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 24 января 2024 года. Позже Пермский краевой суд продлил срок содержания под стражей до 22 месяцев для семерых бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан», которые проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу. Пока они будут оставаться под стражей до 24 марта. Ещё трое находятся на подписке о невыезде.

Адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать решение краевого суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру на доработку. По мнению защиты, это может повлечь ужесточение наказания. Также адвокаты оспаривают меру пресечения. Они просят суд заменить её на не связанную с лишением свободы.

В ноябре прошлого года бывшие подопечные «Титана» записали видеоролик в поддержку арестованных сотрудников учреждения. В видеозаписи пятеро реабилитантов и две матери наркозависимых рассказали об условиях содержания в центре и о том, как изменилась их жизнь благодаря лечению от зависимостей.

Реабилитационный центр «Титан» начал работать в 2009 году. Он был создан на базе центра доктора Юрия Вагина для помощи людям с психологической, наркотической и игровой зависимостью. В конце января 2022 года центр был закрыт. В учреждение приехала полиция и задержала восьмерых организаторов. Позже количество фигурантов уголовного дела увеличилось до 10. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Вячеслав Болкисев, Сергей Швалёв, Андрей Радостев и Сергей Шебеко. Таким образом, фигуранты находятся под стражей уже фактически два года.

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