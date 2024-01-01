Максим Артамонов В Перми бывшим сотрудникам центра «Титан» продлили срок содержания под стражей до 22 месяцев Адвокаты настаивают на изменении меры пресечения Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 19 января продлил срок содержания под стражей до 22 месяцев для семерых бывших сотрудников реабилитационного центра «Титан», которые проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу. Пока они будут оставаться под стражей до 24 марта. Ещё трое находятся на подписке о невыезде. Фигурантов обвиняют в похищении людей в составе организованной группы и в их незаконном удержании.

Как рассказал «Новому компаньону» адвокат Денис Распопов, который отстаивает интересы одного из обвиняемых по этому уголовному делу Вячеслава Болкисева, в ходе судебного заседания следователь настаивал на том, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда и помешать установлению истины по делу или оказать давление на потерпевших или свидетелей. Однако эти доводы, по словам адвоката, не были ничем подтверждены.

«Ещё одним основанием, на которое сослался следователь, стало Постановление Конституционного суда РФ 16.07.2015 № 23-П, по которому было дано разъяснение относительно того, можно или нет продлить срок содержания под стражей свыше 18 месяцев (это предельный срок содержания). — рассказывает адвокат. — Учитывая, что существовала правовая неопределённость в этом вопросе, Конституционный суд дал разъяснение, что законодателю необходимо привести данные нормы в соответствие с требованиями Конституции. Так как в нашем случае и в постановлении Конституционного суда указывается, что если уголовное дело ранее было возвращено на дополнительное расследование, то данный срок никак не учитывается и не должен приниматься во внимание».

Сторона защиты с этим не согласилась, в том числе потому, что к постановлению Конституционного суда есть особое мнение нескольких судей, которые полагают, что такая практика идёт в разрез с действующими нормами Конституции, которыми гарантируется право на свободу, и подменяет понятие предельного срока содержания под стражей.

«При данном способе, когда следователь искусственно создаёт условия продления сроков содержания под стражей, после возвращения на дополнительное расследование, сроки продления фактически не ограничены абсолютно ничем, только сроками давности преступления. Обо всём этом мы говорили в своём обращении к суду, но суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок», — пояснил Денис Распопов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ноябре прошлого года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений решение о возвращении уголовного дела в отношении сотрудников «Титана» в прокуратуру. Этим же решением всем им продлили меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 24 января 2024 года.

Адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать решение краевого суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру на доработку. По мнению защиты, это может повлечь ужесточение наказания. Также адвокаты оспаривают меру пресечения. Они просят суд заменить её на не связанную с лишением свободы.

В ноябре прошлого года бывшие подопечные «Титана» записали видеоролик в поддержку арестованных сотрудников учреждения. В видеозаписи пятеро реабилитантов и две матери наркозависимых рассказали об условиях содержания в центре и о том, как изменилась их жизнь благодаря лечению от зависимостей.

Реабилитационный центр «Титан» начал работать в 2009 году. Он был создан на базе центра доктора Юрия Вагина для помощи людям с психологической, наркотической и игровой зависимостью.

В конце января 2022 года центр был закрыт. В учреждение приехала полиция и задержала восьмерых организаторов. Позже количество фигурантов уголовного дела увеличилось до 10. Им вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Вячеслав Болкисев, Сергей Швалёв, Андрей Радостев и Сергей Шебеко. Таким образом, фигуранты находятся под стражей уже фактически два года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.