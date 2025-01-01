Гособвинение запросило для экс-сотрудников пермского центра «Титан» до 12 лет колонии Один из фигурантов уголовного дела отправился на СВО Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Пермском краевом суде 30 января начались прения по уголовному делу о деятельности реабилитационного центра «Титан». В рамках расследования этого дела в 2022 году задержали 10 человек — руководителей и работников центра. Им вменяют в вину похищение людей в составе организованной группы и их незаконное удержание.

Как рассказала «Новому компаньону» Татьяна Шебко, супруга одного из подсудимых, гособвинение запрашивает директору и руководителю «Титана» по 12 лет лишения свободы, а остальным — от пяти до девяти лет.

«Прокурор запрашивает необоснованно высокие сроки. Очень жаль, что со стороны прокуратуры нет объективной и адекватной оценки по этому делу. Сложилось ощущение, что при разборе дела саму суть сторона обвинения услышать не хотела», — сообщила Шебеко.

Она также отметила, что один из обвиняемых, Андрей Радостев, в декабре прошлого года заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на СВО. Сейчас под стражей находятся семеро фигурантов, а ещё двое — под подпиской о невыезде.

Реабилитационный центр «Титан» работал в 2009 году. Его создали на базе центра доктора Юрия Вагина для помощи людям с психологической, наркотической и игровой зависимостью. В конце января 2022 года в центр нагрянули правоохранители и задержали восьмерых организаторов. Позже количество фигурантов уголовного дела выросло до 10. Среди задержанных — директор центра Денис Клобуков, а также специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Вячеслав Болкисев, Сергей Швалёв, Андрей Радостев и Сергей Шебеко. Фигуранты находятся под стражей уже почти три года.

В ноябре 2023 году бывшие подопечные «Титана» записали видеоролик в поддержку арестованных сотрудников учреждения. В видеозаписи пятеро реабилитантов и две матери наркозависимых рассказали об условиях содержания в центре и о том, как изменилась их жизнь благодаря лечению от зависимостей.

Рассмотрение дела в краевом суде началось в марте прошлого года.

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