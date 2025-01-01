Вышла мистическая компьютерная игра от пермских разработчиков Для озвучки «Лиха одноглазого» использовали национальный инструмент народа коми Поделиться Твитнуть

Вышла мистическая игра в жанре хоррор «Лихо одноглазое» (18+) от пермских разработчиков — инди-студии «Мортёшка». Как и сообщал «Новый компаньон», релиз состоялся 28 июля. Игра доступна на платформах Steam и VK Play.

Игра идёт от первого лица, аватар игрока — Кузнец — должен найти Лихо, а затем убежать от своего злого рока. Игроку предстоит разгадывать головоломки и освещать себе путь с помощью спичек, чтобы избежать лихой доли. Игра выполнена в монохроме; как сообщает портал Visit Perm, для озвучки «Лиха» использовали музыкально-смычковый инструмент народа коми — лэтчан вуж.

«Мортёшка» — небольшая пермская инди-студия, чьи проекты основаны на мифологии, истории и фольклоре народов мира, в том числе коренных народов Пермского края.

О работе над новым проектом авторы сообщили в 2023 году, тогда планировалось запустить игру в 2023 или 2024 году. Демоверсия игры вышла осенью 2023 года, в 2024-м был опубликован трейлер, а в июне 2025-го компания сообщила о выходе обновлённой демоверсии на онлайн-платформе Steam.

Ещё один проект «Мортёшки», выпущенный в 2021 году, лёг в основу сюжета одноимённой настольной игры от издательства Hobby World «Чёрная книга» (13+). Настольная игра вышла в конце января 2025 года. Действие происходит в дореволюционном Чердынском уезде, игроки примеряют на себя роли «знатких» — колдунов, владеющих таинственной силой Чёрной книги.

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