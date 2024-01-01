Опубликован трейлер разработанной пермской студией новой хоррор-игры «Лихо одноглазое» планируют выпустить в 2024 году Поделиться Твитнуть

фото пермской студии «Мортёшка»

Трейлер хоррор-игры «Лихо одноглазое» от пермской студии «Мортёшка» размещён в официальном сообществе компании, на публикацию обратил внимание сайт perm.aif.ru.

Речь идёт о мистической компьютерной игре, которую студия планирует выпустить в 2024 году. Демо-версия новинки «Мортёшки» стала доступна осенью 2023 года.

«Лихо одноглазое» — это хоррор от первого лица, вдохновлённый мрачной народной сказкой. Игрокам предстоит исследовать загадочный мир и решать головоломки, стремясь избежать своей зловещей судьбы, говорится в анонсе.

Игра будет выполнена в чёрно-белом стиле. Главным героем является кузнец, который вступает в приключение в мистическом лесу в поисках Лиха. Игроки будут решать загадки для продвижения по сюжету. Разработчики объявили о планах релиза на 2024 год, добавив, что проект скоро появится в магазине Steam.

Игра доступна на двух языках, при этом на русском она будет полностью озвучена, а на английском получит только субтитры и перевод интерфейса.

Напомним, компания «Мортёшка» приобрела известность благодаря играм «Человеколось» и «Чёрная книга», основанным на фольклоре и коми-пермяцких мифах.

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