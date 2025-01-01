Алёна Бронникова Пермская студия анонсировала дату выхода новой компьютерной хоррор-игры «Лихо одноглазое» выйдет в июле Поделиться Твитнуть

Группа "Мортёшка | Чёрная книга | Человеколось" на сайте "Вконтакте"

Мистическая компьютерная хоррор-игра «Лихо одноглазое» (12+) от пермской геймстудии «Мортёшка» выйдет 28 июля. Об этом разработчик сообщил в соцсетях.

Проекты геймстудии основаны на мифологии. «Лихо одноглазое» выполнено в чёрно-белой графике, создано по мотивам народной сказки, действие ведётся от первого лица. По сюжету, игроку предстоит найти Лихо, а затем избежать своего злого рока.

О работе над новым проектом авторы сообщили в 2023 году, тогда планировалось запустить игру в 2023 или 2024 году. Демоверсия игры вышла осенью 2023 года, в 2024-м был опубликован трейлер, а в июне 2025-го компания сообщила о выходе обновлённой демоверсии на онлайн-платформе Steam.

Ещё один проект «Мортёшки», выпущенный в 2021 году, лёг в основу сюжета одноимённой настольной игры от издательства Hobby World «Чёрная книга» (13+). Настольная игра вышла в конце января 2025 года. Действие происходит в дореволюционном Чердынском уезде, игроки примеряют на себя роли «знатких» — колдунов, владеющих таинственной силой Чёрной книги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.