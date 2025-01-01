Алёна Бронникова По видеоигре пермской студии «Чёрная книга» выпустили настольную игру Действие происходит в дореволюционном Чердынском уезде Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Настольные игры издательства Hobby World" ВКонтакте

Крупнейшее российское издательство настольных игр Hobby World выпустило настольную игру «Чёрная книга» (13+) по сюжету одноимённой компьютерной игры, созданной пермской студией «Мортёшка». Как уточняют в Министерстве по туризму Пермского края, игра вышла в конце января.

«Это кооперативная игра в славянском сеттинге, действие которой происходит в дореволюционном Чердынском уезде. Игроки примеряют на себя роли "знатких" — колдунов, которые владеют таинственной силой Чёрной книги. Участников ждёт шесть увлекательных историй, которые откроют мир, где удивительным образом сочетаются древнейшее колдунство и зачатки технического прогресса, дошедшего до страны», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным минтуризма, в регионе набирают популярность настольные игры краеведческой тематики. В связи с этим власти намерены сформировать игровое сообщество, которое объединит экспертов, пользователей и создателей игр. Также планируется проводить фестивали настольных игр, посвящённых Прикамью.

Видеоигра «Чёрная книга» вышла летом 2021 года, получила высокие оценки и собрала множество наград. Проект разработан в жанре RPG-приключения на основе чердынских мифологических рассказов. При работе над ним авторы обращались к экспертам. В частности, пермский фольклорист Константин Шумов написал энциклопедию с быличками, которые герой собирает в ходе игры, отдельные сведения предоставил архив Пермского краеведческого музея, некоторые уровни создавались по старинным фотографиям Вильгорта и Камгорта из фотоархива Сергея Прокудина-Горского.

В январе также стало известно, что московское издательство Alpaca создало к видеоигре комикс-приквел «Чёрная книга. Сказ о знаткости Егорьевой». Релиз ожидается в феврале-марте.

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