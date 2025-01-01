Алёна Бронникова Московское издательство создало комикс-приквел видеоигры пермской геймстудии Релиз ожидается в феврале-марте Поделиться Твитнуть

Независимое московское издательство Alpaca создало комикс-приквел к видеоигре «Чёрная книга», разработанной пермской геймстудией «Мортёшка». Произведение будет выпускаться в мягкой обложке на 56 страницах под названием «Чёрная книга. Сказ о знаткости Егорьевой». Релиз ожидается в феврале-марте.

Обложка комикса «Чёрная книга. Сказ о знаткости Егорьевой» / Группа "Издательство «Alpaca»" ВКонтакте

«К реализации проекта мы подошли очень серьёзно. За сценарий отвечает Никита Фролович, уроженец Перми, не понаслышке знакомый с коми-пермяцкой мифологией. Художником комикса выступает живой классик Аскольд Акишин, а основную обложку создал Ильдар Алимов, художник главных артов оригинальной игры», — сообщается в официальной группе издательства ВКонтакте.

Сюжет комикса основан на истории персонажа игры Деда Егора. «Сказ» ведётся от его лица и повествует о первой встрече с нечистой силой, о трагедии, пробудившей его знаткость в юном возрасте, и последствиях. Комикс имеет самостоятельный сюжет, но его концовка подводит к началу игры.

В июле «Мортёшка» заявила о планах по созданию сиквела «Чёрной книги» после завершения работы над проектом «Лихо одноглазое». Игра представляет собой слияние карточной RPG и классической приключенческой игры, сюжет которой построен вокруг молодой чердынской колдуньи Василисы, борющейся за спасение своего погибшего возлюбленного. Повествование основано на местном фольклоре и славянской мифологии. Проект был выпущен в 2021 году, получил высокие оценки и собрал множество наград, в том числе победил в номинациях «RPG года» по версии «Игромании» и «Выбор редакции» от StopGame.

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