Алёна Бронникова Пермская геймстудия планирует выпустить сиквел компьютерной игры про чердынскую колдунью К работе над второй частью «Чёрной книги» приступят после выхода «Лиха одноглазого» Поделиться Твитнуть

Пермская студия «Мортёшка», которая занимается разработкой компьютерных игр, планирует создать сиквел «Чёрной книги», игры в жанре RPG-приключение о чердынской колдунье. Об этом основатель проекта Владимир Белецкий рассказал в интервью cyber.sports.ru.

«Мы доделаем "Лихо" и подумаем, что дальше делать. Я не говорю, что мы сразу возьмёмся за "Чёрную книгу 2", не хотелось бы ничего анонсировать. Но не исключаем этого», — сообщил он.

Сейчас студия занимается разработкой игры «Лихо одноглазое», которая выйдет ориентировочно во втором квартале 2025 года. Белецкий также добавил, что команда «Мортёшки» небольшая, поэтому не может работать над несколькими проектами сразу.

«Чёрная книга» — слияние карточной RPG и классической приключенческой игры, сюжет которой построен вокруг молодой чердынской колдуньи Василисы, борющейся за спасение своего погибшего возлюбленного. Повествование основано на местном фольклоре и славянской мифологии. Проект был выпущен в 2021 году, получил высокие оценки и собрал множество наград.

Компания «Мортёшка» занимается созданием игр по мотивам легенд Пермского края, таких как «Человеколось» и «Чёрная книга». В мае прошлого года вышел трейлер нового проекта — мистического хоррора «Лихо одноглазое», а в сентябре авторы опубликовали скриншоты из игры.





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