Алёна Бронникова Пермская геймстудия опубликовала скриншоты из новой мистической хоррор-игры Демо-версию «Лиха одноглазого» планируют запустить осенью Поделиться Твитнуть

Группа "Мортёшка | Чёрная книга | Человеколось" на сайте "Вконтакте"

Пермский разработчик компьютерных игр «Мортёшка» опубликовал скриншоты из своего нового проекта — мистического хоррора «Лихо одноглазое». Запись появилась на стене официальной группы ВКонтакте.

Группа "Мортёшка | Чёрная книга | Человеколось" на сайте "Вконтакте"

В мае студия сообщила о работе над новым проектом и обнародовала трейлер. Тогда же стало известно, что запустить игру планируется в 2023 или 2024 году. Демо-версия будет доступна уже этой осенью.

Группа "Мортёшка | Чёрная книга | Человеколось" на сайте "Вконтакте"

«Мортёшка» — разработчик компьютерных игр из Перми. Проекты геймстудии основаны на мифологии. Как сообщается на официальном сайте, первая игра «Человеколось» была выпущена в 2017 году на Steam, в 2018 на AppStore, Google Play и современных консолях. Затем в 2021 году была выпущена «Чёрная книга». В новом проекте «Лихо одноглазое», созданном по мотивам народной сказки, действие ведётся от первого лица. В игре предстоит найти Лихо, а затем избежать своего злого рока.

Группа "Мортёшка | Чёрная книга | Человеколось" на сайте "Вконтакте"





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