​Сергей Даллада вышел на работу в Минсвязи Пермского края Поделиться Твитнуть

Понедельник, 28 июля, стало первым рабочим днём Сергея Даллады в новой должности — замминистра информационного развития и связи Пермского края, сообщает газета «Звезда». Он занял место Олега Савинова, оставившего пост по личной инициативе, в его обязанности будут входить вопросы создания и развития информационных систем Пермского края.

О том, что Даллада займёт пост замминистра, стало известно в начале июля.

Ранее Сергей Даллада работал директором Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис».

Ранее «Новый компаньон» писал, что заместителем министра ЖКХ Прикамья назначен Руслан Акманаев. Он приступил к выполнению новых обязанностей тоже 28 июля.

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