Новый замминистра связи Прикамья приступит к обязанностям на следующей неделе Сергей Даллада будет курировать вопросы развития информационных систем региона Поделиться Твитнуть

В пресс-службе министерства информационного развития и связи Пермского края рассказали о новом заместетеле главы ведомства Сергее Далладе.

Как пояснили «Новому компаньон» в ведомстве, он приступит к своим должностным обязанностям на следующей неделе после процедуры назначения.

«В его обязанности будут входить вопросы создания и развития информационных систем Пермского края», — пояснили в минкомсвязи региона.

Как ранее писал «Новый компаньон», Сергей Даллада, работавший директором Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис», станет заместителем министра информационного развития и связи Пермского края. На этом посту он сменит Олега Савинова, который уволился из ведомства по собственному желанию.

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