Замминистра ЖКХ Прикамья назначен Руслан Акманаев Он приступил к выполнению новых обязанностей 28 июля Поделиться Твитнуть

По информации, полученной изданием «Коммерсантъ-Прикамье», Руслан Акманаев занял должность заместителя министра ЖКХ Пермского края, возглавив управление теплоэнергетики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Он приступил к своим обязанностям сегодня, 28 июля.

Согласно Rusprofile, в прошлом Акманаев являлся учредителем ООО «Проектно-инжиниринговая компания» и занимал пост президента в АНО «Ассоциация психологов и психотерапевтов».

Он сменил Александра Березина, который недавно оставил этот пост, проработав на нём менее года, с ноября 2024 года. До этого Березин занимал должность заместителя начальника по тылу в Пермском институте ФСИН России.

Это уже не первый случай увольнения заместителя министра в текущем году. Ранее министерство покинули Андрей Летов, заместитель министра, и Антон Ильюшин, начальник отдела электроснабжения. Оба они нашли работу в администрации Перми, где сейчас трудится бывший министр ЖКХ Артем Балахнин.

Напомним, в начале года управление коммунальным хозяйством было передано вице-премьеру Андрею Алякринскому. Андрей Кокорев, занимавший ранее должность заместителя председателя, стал советником губернатора, а Наталья Киселева, ранее работавшая в фонде капитального ремонта, заняла пост министра.

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