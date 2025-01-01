Проект реконструкции улицы Островского в Перми выполнит фирма из Хабаровска В ходе торгов цена контракта снизилась в два раза Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Стали известны итоги по выбору подрядчика для проектно-изыскательских работ по реконструкции ул. Островского в Перми. Речь идёт об участке от ул. Революции до ул. Белинского. Конкурс выиграла компания «Хабдорпроект» (Хабаровск).

Сумма контракта в ходе торгов снизилась с 37,2 до 18,49 млн руб. Договор с компанией заключило МКУ «Пермблагоустройство». Деньги на работы выделят из муниципального и краевого бюджетов.

Согласно проекту, протяжённость реконструируемой автодороги составит 810 м, она будет четырёхполосной — по две полосы в каждую сторону. Вдоль дороги будет обустроена велодорожка шириной 2 м и тротуар — 3 м. Площадь озеленения составит 1,5 га, на участке также необходимо установить систему видеонаблюдения из шести видеокамер.

Разработанный проект с положительным заключением государственной экспертизы должен быть готов к 1 декабря 2026 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», мэрия распорядилась изъять в муниципальную собственность для реконструкции ул. Островского пять земельных участков, которые расположены под мини-рынком по ул. Островского, 101. Решение было принято для проведения реконструкции дороги на участке от ул. Тимирязева до ул. Белинского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.