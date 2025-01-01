Алёна Бронникова Для реконструкции улицы Островского в Перми изымут пять участков под мини-рынком Общая площадь изымаемых участков составит 2058 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: Публичная кадастровая карта

В Перми для реконструкции ул. Николая Островского мэрия изымает в муниципальную собственность пять земельных участков, которые расположены под мини-рынком. Соответствующее распоряжение департамента дорог и благоустройства было подписано 6 июня.

«Изъять для муниципальных нужд города Перми в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения по ул. Николая Островского на участке от ул. Тимирязева до ул. Белинского земельные участки, расположенные в соответствии с документацией по планировке территории в границах зоны планируемого размещения линейных объектов улично-дорожной сети», — сообщается в документе.

Изымаемые участки находятся по ул. Островского, 101. Их общая площадь составляет 2058 кв. м.

Отделу технической политики поручено в течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения направить информацию правообладателям недвижимости, в Росреестр и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Документ действует в течение трёх лет, контроль исполнения возложен на первого замглавы департамента дорог и благоустройства.

Осенью стало известно, что власти планируют расширить проезжую часть улицы на участке между улицами Белинского и Революции до четырёх полос. Здесь планируется устройство пешеходной дорожки, газонов с высадкой кустарников и цветников, сетей наружного освещения, тротуара, проезжей части с четырьмя полосами движения общей шириной 6 м. Общая стоимость инвестпроекта оценивалась в 40,2 млн руб.

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