Алёна Бронникова Часть улицы Островского в Перми расширят до четырёх полос Реконструкцию оценили в 40 млн рублей Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми планируют расширить проезжую часть ул. Н. Островского на участке от ул. Белинского до ул. Революции до четырёх полос. Соответствующий инвестиционный проект, предложенный администрацией, был рассмотрен на заседании пермской комиссии по разработке и реализации инвестпроектов.

«Здесь планируется устройство пешеходной дорожки, газонов с высадкой кустарников и цветников, сетей наружного освещения, тротуара, проезжей части с четырьмя полосами движения общей шириной 6 м. Протяжённость дороги составит 0,8 км. Общая стоимость инвестиционного проекта — 40,2 млн руб.» — сообщает пресс-служба Пермской гордумы.

На заседании также были поддержаны инвестпроекты по строительству автодороги по ул. Углеуральской на участке от Паркового пр. до ул. Строителей стоимостью порядка 29,2 млн руб. и по выкупу ЦТП по ул. Ивана Франко, 38а для возможности предоставления коммунальных услуг теплоснабжения и водоснабжения в многоквартирные дома по ул. Ивана Франко, 38, 42, 44 и 46.

Также капитальные вложения будут направлены на строительство пожарных резервуаров в 11 микрорайонах Перми. Депутаты планируют взаимодействовать с администрацией по данным вопросам и отслеживать все дорожные работы. Наталья Мельник отметила, что главное — не ослаблять набранный темп.

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