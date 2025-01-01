Алёна Бронникова Проект реконструкции улицы Островского в Перми оценили в 37 млн рублей Одобрение экспертизы нужно получить до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Центр организации закупок Пермского края разместил на сайте госзакупок открытый конкурс в электронной форме по выполнению проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции дороги на ул. Николая Островского от ул. Революции до ул. Белинского в региональном центре. Начальная цена контракта составила 37,2 млн руб.

Подрядчика выберут 15 июля. Договор будет заключён с МКу «Пермблагоустройство». Работы будут профинансированы из муниципального и краевого бюджетов.

Проектом нужно будет предусмотреть затраты на компенсационные посадки зелёных насаждений, технологическое присоединение к коммунальным сетям, компенсации за снос строений и сооружений и пр. Протяжённость реконструируемой автомобильной дороги составит 810 м, она будет четырёхполосной — по две полосы в каждую сторону, вдоль будет обустроена велодорожка шириной 2 м, и тротуар — 3 м. Площадь озеленения составит 1,5 га, на участке также необходимо установить систему видеонаблюдения из шести видеокамер.

Согласно графику выполнения работ, разработанный и согласованный проект для заключения договора с государственной экспертизой необходимо предоставить до 1 июля 2026 года. срок предоставления проекта с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы установлен до 1 декабря 2026 года.

Ранее мэрия распорядилась изъять в муниципальную собственность для реконструкции ул. Николая Островского пять земельных участков, которые расположены под мини-рынком на ул. Островского, 101. Решение было принято для проведения реконструкции дороги на участке от ул. Тимирязева до ул. Белинского.

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