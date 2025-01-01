Алёна Бронникова Власти в Перми добиваются сноса кофейни и силомера у универмага в Мотовилихе Суд принял иск к производству Поделиться Твитнуть

В Перми требуют снести ещё два нестационарных торговых объекта, расположенных в границах достопримечательного места. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края направила в суд иск к владельцу.

Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, инспекция требует индивидуального предпринимателя Гюнай Гасымову демонтировать в течение пяти рабочих дней игровой автомат грушу-силомер Rocky Boxer и павильон сети кофеен Monkey Grinder, которые находятся возле Центрального универмага Мотовилихи. В случае неисполнения судебного решения с ответчика будет взыскиваться по 5 тыс. руб. за каждый день просрочки.

В обоснование требований инспекция также отмечает, что земельный участок по ул. Смирнова, 12, где расположены спорные объекты, попадает в границы территории объекта культурного наследия достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода».

В июне Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству. Первое заседание состоялось 24 июля, следующее назначено на 10 сентября.

Власти Перми ведут активную борьбу с несанкционированными НТО. В июне принудительно было снесено уже шесть таких объектов. В суде рассматривается несколько исков. В частности, ГИООКН требует с универсама «Семья» и индивидуального предпринимателя демонтировать расположенный рядом с ул. Борчанинова, 13 павильон сети шиномонтажа. Ранее «Новый компаньон» писал об иске администрации Дзержинского района к приходу храма святых Петра и Февронии Муромских о сносе НТО рядом с храмом по ул. Хабаровской, 68а.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.