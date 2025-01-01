Алёна Бронникова Суд назначил разбирательство по иску о сносе НТО у универсама «Семья» в Перми В случае неисполнения требования павильон могут демонтировать принудительно Поделиться Твитнуть

В марте Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края направила в краевой арбитражный суд иск к АО «Универсам «Семья» с требованием снести нестационарный торговый объект рядом со зданием универсама по ул. Борчанинова, 13а в Перми. Информация опубликована в картотеке судебных дел.

В качестве истца по делу также выступает администрация Ленинского района Перми. Соответчиком привлечён индивидуальный предприниматель Руслан Валеев. В июне суд назначил дату судебного разбирательства — 29 июля.

Власти потребовали возложить обязанность на ответчиков в течение трёх рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда демонтировать спорный объект. На случай неисполнения — взыскать по 3 тыс. руб. за каждый день просрочки в течение первых семи дней, далее по 5 тыс. руб. Если решение суда не будет исполнено в течение 30 дней — предоставить администрации района право принудительно демонтировать павильон с взысканием с ответчика понесённых расходов.

Речь идёт об участке площадью 808,4 кв. м на углу улиц Борчанинова и Луначарской. По данным 2ГИС, на нём находится павильон сети шиномонтажа «Шинсервиспро», принадлежащий Руслану Валееву.

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