За месяц в Перми демонтировали шесть незаконных объектов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми за последний месяц ликвидировано шесть несанкционированных объектов. Речь идёт о различных постройках, включая павильоны, сезонное кафе и рекламные щиты, уточнили в контрольном департаменте горадминистрации.

Согласно информации от МКУ «Содержание муниципального имущества», принудительный демонтаж объектов осуществлён с 24 мая по 30 июня.

В частности, в Дзержинском районе была демонтирована рекламная конструкция на ул. 2-я Мулянская. В Ленинском районе убрали летнее кафе, располагавшееся на ул. Газеты «Звезда». В Кировском районе, на ул. Макарова, был ликвидирован павильон, предоставлявший услуги шиномонтажа. В Орджоникидзевском районе демонтировали павильон на ул. Молдавская и лоток на ул. Гайвинская. В Индустриальном районе была снесена незаконная рекламная конструкция на ул. 1-я Красавинская.

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