Алёна Бронникова Администрация Перми отказалась от требований о сносе НТО у храма Производство по делу прекращено Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску администрации Дзержинского района Перми к религиозной организации приход храма во имя святых Петра и Февронии Муромских и индивидуальному предпринимателю Денису Николаеву о сносе НТО. Определение в полном объёме опубликовано в картотеке суда.

В начале февраля мэрия обратилась в арбитраж с требованием обязать ответчиков демонтировать торговый павильон рядом с храмом, на ул. Хабаровской, 68а в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения — взыскать с них судебную неустойку в 15 тыс. руб. за каждый день просрочки по истечении месяца.

В мае в суд поступило ходатайство об отказе от исковых требований. Суд принял отказ истца от заявленных требований и прекратил производство по данному делу. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Зимой сообщалось, что в арбитраж поступило 54 иска от администрации Перми с требованиями признать незаконными и снести торговые объекты, расположенные на частных участках. В том числе, павильон микрофинансовой компании «Деньги-Актив» на ул. Маршала Рыбалко, гараж с автосервисом на ул. Плеханова, два павильона у храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии на ул. Хабаровской, павильон с автосервисом «Пятое колесо» на ул. Борчанинова и др.

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