У пермских зрителей всё-таки будет возможность побывать на концерте дуэта Nemiga Опубликована полная программа фестиваля «Ведём себя культурно» Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные на эспланаде продолжатся события летнего фестиваля «Город встреч». В уикенд на эспланаде пройдёт фестиваль искусства и уличной культуры «Ведём себя культурно» (6+). Его полную программу сообщает в своём телеграм-канале компания «НМХТ».

«Новый компаньон» уже сообщал, что на фестивале пройдёт очередной стрит-данс-батл «Все стили в силе», опера на велосипедах «Орфееееей», «Балет-паркур» и другие события. Однако в программе появились любопытные дополнения.

В субботу хедлайнером концертной программы станет группа «Сироткин», музыка которой звучит в популярных сериалах «Чики» и «Вампиры средней полосы». Выступление группы начнётся в 21:30.

В воскресенье со второго захода в Перми надеется выступить белорусский инди-поп-дуэт Nemiga, выступление которого сорвалось в предыдущий уикенд по причине авиационного коллапса. Начало этого концерта в 22:00. За час до Nemiga на сцене на эспланаде выступят в дуэте Марат Мударисов и Ксения Отинова во время «Коми-пермяцкого рейва».

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