Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Из-за отмены рейсов Москва—Пермь меняется программа концертов «Танцуй. Открывай» Отменено выступление белорусского дуэта Nemiga Поделиться Твитнуть

В Пермь не смог прибыть белорусский дуэт Nemiga, который должен был выступить на городской эспланаде 20 июля в 21:00. Концерт был запланирован в программе мини-фестиваля «Танцуй. Открывай» (0+) в рамках летнего фестиваля «Город встреч» (0+). Как пояснил «Новому компаньону» пиар-директор фестиваля «Город встреч» Алексей Папулов, для заполнения бреши в программе будет продлено выступление певицы Murana, стоящей в расписании концертов перед Nemiga.

По словам источника, Влад Соболев и Карина Пилл — участники проекта Nemiga — всю ночь провели в московском аэропорту, следя за сообщениями о задержках рейса, в результате рейс был отменён.

Изменения затронули и образовательную программу фестиваля: по той же причине в Пермь не прилетели представители Первого музыкального издательства Андриан Мельников и Алан Белини. Вместо них к пулу спикеров присоединятся артисты, сотрудничающие с лейблом, — Murana, Веснушка и Allegria.

Как уже сообщалось, сегодня в Большое Савино не прибудет пять из запланированных московских самолётов.

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