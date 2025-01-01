Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Отменены пять рейсов из Москвы в Пермь и обратно Московские аэропорты закрывались из-за опасности беспилотников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском аэропорту Большое Савино 20 июля сообщается об отмене пяти рейсов из московских аэропортов — двух рейсов «Победы» и трёх рейсов «Аэрофлота».

По причине неприбытия бортов, выполняющих эти рейсы, отменены и полёты Пермь—Москва в том же количестве.

По сообщениям Росавиации, нынешней ночью ограничения на приём и выпуск самолётов в Московских аэропортах вводились трижды — для обеспечения безопасности полётов. Как известно из СМИ, ночью произошла атака беспилотников на Москву. Ограничения вводились во всех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Однако рейс «Аэрофлота» в Шереметьево в 06:25 благополучно вылетел из Перми, ожидаются по расписанию рейсы из Шереметьево в 15:10 и 19:20, соответственно, планируются обратные рейсы из Перми в 16:00 и 20:20.

Кроме того, задерживаются вылеты двух рейсов из Перми в Сочи — один на пять часов, другой почти на десять.

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