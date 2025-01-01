Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдут опера на велосипедах, фортепианный концерт в фонтане и стрит данс батл под коми-пермяцкую музыку В уикенд 26-27 июля состоятся акции «Ведём себя культурно» и «Все стили в силе» Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» организаторы летнего фестиваля «Город встреч» (0+), в следующий уикенд, 26 и 27 июля, на городской эспланаде и в её окрестностях пройдёт традиционная для летнего фестиваля акция «Ведём себя культурно» (0+), соединяющая спорт с классической музыкой, а также второй раз за лето — танцевальный батл «Все стили в силе» (0+).

Среди «фишек» акции «Все стили в силе» нынешнего года — опера на велосипедах «Орфееееееей», музыкально-перформативное путешествие по Перми, где зрители вместе с пейсерами и медиаторами передвигаются на велосипедах, погружаясь в оперу сайт-специфик. Город становится сценой, движение — партитурой, а голос Орфея звучит в самых неожиданных точках маршрута.

В программе фестиваля также перформативные практики созерцания и звучания: вокруг фонтана на эспланаде у Законодательного собрания будут расставлены шезлонги, где зрители смогут устроиться, чтобы послушать на выбор саунд-спектакль, подкаст или плейлист классической музыки. Вечером внутри фонтана пройдёт фортепианный концерт и танцевальный перформанс.

Ещё один перформанс — балет-паркур, в котором восемь паркурщиков превратят музыку Антонио Вивальди в язык движения. Саунд-дизайнер переосмыслит классическое произведение — «Времена года», придав ему современное звучание, а динамика телесной пластики должна раскрыть смену сезонов как изменения внутреннего состояния человека. На главной сцене пройдут также соревнования по паркуру в нескольких дисциплинах

В финале акции состоится молодежный рейв, а также выступления группы SpLit (фронтмен — Марат Мударисов), которая вместе с хором горожан исполнит узнаваемые хиты нового поколения, и актрисы Ксении Осиновой, которая соединит музыкальные блоки с помощью коми-пермяцкой речи.

В эти же дни второй раз за лето пройдёт танцевальный батл «Все стили в силе». 26 июля пермские танцоры вновь будут соревноваться в музыкальности, и представители разных стилей покажут мастерство обыгрывать неожиданные музыкальные треки. В соревновании две категории — Kids (участники до 14 лет) и Pro (участники старше 14 лет). Соревнования пройдут в два этапа: на первом будут отобраны 16 человек в сетку батлов. В честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа уличные танцоры будут выступать под коми-пермяцкие треки.

Судить участников будут Мария Польща, Макс Суровый и Zoe West.

Кроме того, в программе городских развлечений на эспланаде 26 и 27 июля Fightball — динамичный баскетбол 3х3 по особым правилам. Спортсмены будут играть под музыку DJ Klassen и DJ Nik★Khar.





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