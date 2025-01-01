Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Задерживается прилёт шести рейсов в пермский аэропорт На вылет задерживается пять рейсов Поделиться Твитнуть

Пассажиры в аэропорту Ярославля

Олег Антонов

Продолжаются изменения расписания авиарейсов в аэропорту Большое Савино из-за введения ограничений в московских аэропортах. В настоящее время онлайн-табло пермского аэропорта указывает шесть отложенных прибывающих рейсов и пять отложенных вылетов.

Так, рейс Ярославь — Пермь авиакомпании «РусЛайн», который должен был прибыть в 14:15, задерживается до 20:30. Время указано ориентировочно: по сообщениям пассажиров из Ярославля, борт, который должен доставить их в Пермь, ещё не вылетел из московского аэропорта Внуково. По свидетельству пассажиров, им выдают воду и горячее питание. Речь идёт о субсидированном рейсе, который был возобновлён буквально позавчера — 18 июля.

Примерно на такое же время задерживается дневной рейс «Победы» из Сочи (время прибытия по расписанию — 14:45, ориентировочное время прибытия — 20:20). Самая значительная задержка — у утреннего рейса «Победы» из Сочи: при времени прибытия по расписанию в 05:20 он ожидается в 20:35.

Другие задержки прибытия самолётов — из Москвы, Калининграда и вечернего рейса из Сочи — менее значительные.

Так же значительно задерживаются вылеты: так, утренний рейс в Сочи, который должен был отбыть в 05:50, сейчас планируется на 20:25. Задерживаются ещё два вылета в Сочи, а также рейсы в Махачкалу и Ярославль.

Как уже писал «Новый компаньон», пять московских рейсов 20 июля были отменены в обоих направлениях. Причиной стало неоднократное закрытие московских аэропортов из-за угрозы БПЛА. В связи с отменой московского рейса в Пермь не смог прибыть белорусский инди-поп-дуэт Nemiga, в связи с чем изменилась программа фестиваля «Танцуй. Открывай» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.