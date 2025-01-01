Алёна Бронникова Первый авиарейс из Перми в Ярославль вылетел на час позже Самолёт вылетел с полной загрузкой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый авиарейс из Перми в Ярославль № 7R 849 компании «РусЛайн» 18 июля вылетел с задержкой более часа. По информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолёт должен был вылететь в 18:35, однако был перенесён на 19:20. По словам пассажиров, время вылета позже перенесли ещё раз — на 19:45.

Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, задержка рейса связана с поздним прибытием самолёта в Пермь. Из Перми самолёт вылетел с полной загрузкой, на 100%.

О возобновлении прямого авиасообщения между Пермью и Ярославлем стало известно в феврале. На субсидирование воздушных перевозок по данному направлению в бюджете региона предусмотрели 38 млн руб., такие же обязательства на себя взяла Ярославская область. Планируется, что полёты по маршруту Пермь — Ярославль будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям с 18 июля до 24 октября 2025 года. Пассажиров будут перевозить 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 45 минут.

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