Алёна Бронникова Прямые авиарейсы из Перми в Ярославль запустят с 18 июля Полёты будут выполнять дважды в неделю Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой АО АК «РусЛайн»

Прямые авиаперевозки по маршруту Пермь—Ярославль запустят с 18 июля. Рейсы будут обслуживаться авиакомпанией «РусЛайн». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полёты по данному направлению будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям до 24 октября 2025 года. Пассажиров будут перевозить 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ100/200. По информации авиаперевозчика, стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 3 тыс. руб. за человека.

По пятницам воздушные суда из Перми будут вылетать рейсом 7R-849 в 18:35, по воскресеньям — в 15:20. Обратный рейс — 7R-850, в Пермь самолёты будут прибывать в 17:45 по пятницам и в 14:30 по воскресеньям. Время в пути составит 1 час 45 минут. В расписании пермского аэропорта данное направление уже появилось.

О возобновлении прямого авиасообщения между Пермью и Ярославлем стало известно в феврале. На субсидирование воздушных перевозок по данному направлению в бюджете региона предусмотрели 38 млн руб., такие же обязательства на себя взяла Ярославская область, маршрут будут финансировать на паритетных условиях, 50 на 50%.

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