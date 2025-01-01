Планируется возобновить авиарейсы Пермь – Ярославль Софинансирование будут осуществлять два региона на паритетных началах Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Законодательном собрании Пермского края продолжается рассмотрение проекта поправок в краевой бюджет на текущий год и на трёхлетнюю перспективу.

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» проектом закона предлагается увеличить расходы краевого бюджета более чем на 12 млрд руб. В том числе по мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом» предлагается увеличить расходы на субсидирование воздушных перевозок пассажиров из Перми в Ярославль и обратно.

На эти цели предусматривается выделение 38 млн руб. Такие же обязательства берёт на себя Ярославская область: авиаперевозки планируется финансировать на паритетных условиях, 50% на 50%.

Расчет расходов произведён исходя из необходимости организовать 104 парных рейса в год. Предельный размер субсидий из бюджета Пермского края на один парный рейс — 366 тыс. руб.

По данным «Нового компаньона», этого рейса пока нет в списке из 13 направлений, утверждённых Федеральным агентством воздушного транспорта на 2025 год для организации субсидируемых авиаперевозок.

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