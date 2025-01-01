Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Хохловке» открылась выставка об истории создания музея Первый на Урале музей под открытым небом празднует 45-летие Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Ерёмина

С 12 июля в «Хохловке» работает уличная выставка об истории создания архитектурно-этнографического музея.

Работа по созданию музея началась ещё в конце 1960-х годов. Эскизный проект музея разрабатывали архитекторы Генрих Кацко, Гершен Канторович и Александр Терёхин. Десятки экспедиций учёных, архитекторов, проектировщиков были проведены по деревням и селам Пермской области для того, чтобы найти и сохранить для потомков ценные архитектурные объекты, предметы народного быта, орудия труда. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — филиал Пермского краеведческого музея — открылся для посетителей 17 сентября 1980 года.

Хохловка — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Сегодня на его территории можно увидеть усадьбы крестьян разных районов Пермского края, деревянные церкви и колокольню, которым больше 300 лет; промышленные сооружения, связанные с древним промыслом Верхнекамья — солеварением: уникальный, единственный в мире деревянный производственный комплекс иллюстрирует весь технологический процесс получения соли — от выкачивания рассола из скважины до погрузки на речные барки; шатровую ветряную мельницу, сельское пожарное депо, полностью укомплектованное снаряжением для пожарной дружины.

Кроме того, «Хохловка» — живописное место на высоком холме на берегу Камского моря, на территории которого встречаются карстовые воронки и обнажения гипсов пермского геологического периода, произрастают краснокнижные растения и водятся редкие птицы.

На территории музея снимались фильмы и научно-популярные передачи, проводились и проводятся фестивали и народные праздники.

Всему этому нашлось отражение в уличной экспозиции «Хохловка.Оцифровка» (0+). Авторы выставки собрали и перевели в цифры интересные и малоизвестные факты о «Хохловке», обработали документы из архива музея, собрали воспоминания тех, кто строил «Хохловку», работал и работает в музее. В экспозиции рассказывается о том, как реставрировалась шатровая колокольня из села Сыра, о первых фольклорных праздниках 1980-х годов, о визите в «Хохловку» народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, о быте сотрудников музея в 1990-е годы.

Над выставкой работали сотрудники подразделений Пермского краеведческого музея и сотрудники архитектурно-этнографического музея «Хохловка» разных лет. Художники выставки — Александр Заболотников и Ольга Шараева.

Александр Заболотников, дизайнер выставки «Хохловка.Оцифровка»:

— Выставка «Хохловка.Оцифровка» представляет историю музея через цифры. Нам предстояло охватить живой и текучий объём событий и заключить его в модульные ячейки, другими словами, «оцифровать» — и структурно, и визуально.

В качестве основы мы выбрали ключевой, но неочевидный архитектурный элемент экспозиции — соединительные звенья деревянных построек, так называемые «врубки». Врубка, как и время, незаметно соединяет элементы в единый пазл. Таким образом, мы отдаём дань уважения и древней архитектурной мысли, и труду рабочих, благодаря которым музейные памятники реставрируются, а значит, музей продолжает существовать вот уже 45 лет.

Мы поставили брёвна вертикально, как обелиски, чтобы врубки представляли венцы. Всего пять «обелисков» с основными видами врубок: «в чашу (в обло) с остатком», «ласточкин хвост», «в полчаши»... Эти брёвна-обелиски и буквально, и символически держат ленту времени в цифрах — всего 17 цифр, за каждой из которых скрывается целая история: «7 сотрудников», «11 лет», «30 дней» — это коды, в которых таится мир открытий, препятствий, трудностей и огромной любви к своему краю и своему делу.

Плоскости с цифрами внутри ленты времени закреплены на осях, чтобы их можно было поворачивать на 360 градусов. Это и эргономика, и эстетика, и возможность прикоснуться к истории своими руками.

В начале июля в «Хохловке» открылись ещё две выставки: «Отроки и зумеры» (0+) — выставка, созданная специалистами музея-заповедника «Кижи» и приуроченная к проведению круглого стола «Культурное наследие народов России в экспозиционно-выставочной деятельности музеев под открытым небом» в рамках Всероссийского конгресса антропологов и этнологов, и «Узорочье» (0+) — выставка, посвящённая архитектурным деталям деревянных зданий старой Перми.

Фото: Юлия Ерёмина

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.