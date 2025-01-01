Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семейный альбом человечества В «Хохловке» в рамках Российского конгресса антропологов прошёл круглый стол о проблемах музеев под открытым небом Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Перми со 2 по 6 июля проходил XVI Конгресс антропологов и этнологов России. Такие конгрессы проводятся с 1995 года; в Перми этнографический конгресс такого уровня базировался впервые. Он собрал более 1500 участников из 73 регионов России и 23 стран. Главная тематика конгресса — вопросы межкультурного взаимодействия и сохранения традиций разных народов.

Торжественное открытие и пленарное заседание прошли в Большом зале филармонии. К учёным со всей России и из-за рубежа с приветственными словами обратились заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, доктор экономических наук Магомедсалам Магомедов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Олег Плехов.

На пленарном заседании прозвучали доклады учёных из Китая, Словакии, Казахстана, Кыргызстана, представителей ведущих научных институтов России. В числе докладчиков был директор Института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор исторических наук Александр Черных с докладом «Нематериальное этнокультурное достояние в России: предметное поле и подходы к сохранению и актуализации».

Высокое научное событие было приурочено к 100-летию Коми-Пермяцкого округа — первого национального округа в составе Советского Союза. Коми-пермяцкой тематике в программе конгресса отводится особое место. Ей была посвящена секция № 1 — «Коми-пермяки в этнокультурном пространстве Урала»; а всего в программе конгресса было целых 68 секций и круглых столов.

4 июля круглый стол «Культурное наследие народов России в экспозиционно-выставочной деятельности музеев под открытым небом» состоялся на территории Архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Актуальные вопросы деятельности музеев-заповедников обсудили учёные и музейщики из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Нижнего Новгорода, Бурятии, Архангельска и Амурской области.

Какие только названия ни звучали в докладах! «Хохловку» посетили представители легендарных музеев-заповедников, таких как «Малые Корелы» в Архангельске, «Лудорвай» в Ижевске, «Витославлицы» в Новгороде Великом и другие. Разумеется, были среди гостей и представители музея-заповедника «Кижи» во главе с ведущим специалистом Маргаритой Кистерной. Именно она и директор Российского этнографического музея Юлия Купина стали модераторами круглого стола.

«Хохловка» достойно вписалась в этот музейный ряд. Выездное заседание этнографического конгресса началось с серии докладов, посвящённых её истории, современному состоянию и перспективам развития. То, что это место активно усовершенствуется, стало видно ещё по дороге в музей: буквально накануне открылось новое шоссе в этом направлении. «Хохловка» сегодня переживает новый этап. Об этом на круглом столе говорили и музейщики, и представители краевой власти.

Андрей Чунтомов

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Очень важный и значимый для нас музей — «Хохловка», которую мы в последние годы особенно активно развиваем. Вот и дорога у нас теперь нормальная, и парковка есть, и здания мы приводим в порядок… Для нас очень важно, что руководство музея видит какие-то ещё перспективы развития помимо чисто количественных. Нам важно, чтобы качество работы с посетителями музея и с местными сообществами, с жителями региона тоже росло. Мне очень любопытно было послушать профессиональное обсуждение этих вопросов. Такой разговор помогает понять, где мы можем быть полезны, где нужно поддержать музей, где, может быть, ещё есть направления развития, которые мы до сих пор упускали. Когда профессионалы собираются на такие встречи, это значит, что профессионалам очень важно обменяться мнениями, а это всегда способствует появлению новых идей.

Андрей Чунтомов

Рассказ о Хохловке начался с исторического доклада. Преподаватель кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Пётр Неплюев рассказал о дискуссии, которая развернулась в Перми в 1960-70-е годы по поводу места размещения музея под открытым небом и принципов его планирования. Оказывается, страсти кипели нешуточные! Так, целая дискуссия развернулась вокруг сторожевой башни из села Тохтарёво: была идея поставить её не на территории, а на воротах, в качестве входа. К счастью, старинная башня была сохранена в качестве экспоната.

Нынче музей отмечает 45-летие, и эта дата стала дополнительным стимулом для обновления «Хохловки». В преддверии важной даты краевой минкульт дал добро на расширение экспозиции, которая несколько лет пребывала в статичном состоянии.

Экспозиция под открытым небом активно формировалась сразу после открытия музея; в то время экспедиции, в которых участвовал, в частности, профессор Георгий Чагин, наметили большой план по перевозке архитектурных сооружений в «Хохловку», но этот план не был реализован полностью. На круглом столе бывший директор «Хохловки», а ныне старший преподаватель ПГГПУ Юлия Бушмакина рассказала об экспедиционной деятельности в 2018-2025 годах, когда сотрудники музея постарались объехать те места, в которых за десятилетия до них побывали первые музейные десанты, и обследовать, в каком состоянии находятся потенциальные экспонаты. Увы, далеко не всё сохранилось, была утрачена, например, часовня XVII века в д. Редикор. С некоторыми хозяевами традиционных изб и усадеб не удалось договориться… Однако экспедиции получились очень плодотворные: что-то из прежних намёток удалось реализовать, были найдены и новые экспонаты — аналогичные утраченным или совершенно оригинальные. В процессе поисков появилась идея наполнить пространство музея экспонатами малых форм — прежде всего, колодцами разных традиционных моделей.

По итогам этой экспедиционной деятельности сейчас развивается экспозиция музея под открытым небом. За последний год появилась новая улица в секторе «Южное Прикамье», её строительство продолжается сейчас.

Докладчики много говорили о принципах насыщения внутренних пространств изб-экспонатов. Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова рассказала, что в начале деятельности музея создавались тематические выставки: так, внутри мельницы были экспозиции, посвящённые мельничному делу; однако в последнее время усилия экспозиционеров направлены на воссоздание аутентичных интерьеров: в Пермском краеведческом музее, филиалом которого является «Хохловка», — обширные этнографические коллекции, и вещи из крестьянского быта имеют право занять свои исторические места в исторических интерьерах.

Рассказывая о новых экспонатах, Татьяна Вострикова сообщила, что нынешние музейщики не просто перевозят в «Хохловку» старинные избы, но и исследуют истории семей, которые жили в этих домах, поддерживают контакты с прежними владельцами, собирают исторические фотографии. Музей становится семейным альбомом человечества, а семейная история — важнейшим материалом для сохранения и изучения.

Наконец, немаловажная тема — событийное наполнение музейных пространств. В Пермском краеведческом музее к этим вопросам подходят творчески. В качестве кофе-брейков на круглом столе состоялись дегустации традиционных блюд уральской кухни: так хозяева площадки презентовали гостям гастрономический проект «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах», который в полном объёме должен состояться в 2026 году. Шанежки с картошкой удались выше всяких похвал!

Андрей Чунтомов

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