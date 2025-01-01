Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Хохловке» откроется выставка музея-заповедника «Кижи» Проект посвящён русской молодёжи трёх веков Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», как уже сообщалось, в этом году пройдёт XVI Конгресс антропологов и этнологов России. В день открытия конгресса 4 июля состоится вернисаж: будет представлена выставка Государственного музея-заповедника «Кижи» «Отроки и зумеры» (0 +).

Проект куратора Екатерины Рычковой исследует, как ощущает себя подросток в социуме, сильно ли изменились приоритеты молодёжи за 100—150 лет, что волновало и восхищало людей юного возраста в разные эпохи.

Через предметный ряд, художественные произведения и архивные документы выставка рассказывает, как происходило взросление и обучение ребёнка в большой крестьянской семье в XIX веке, чем оно отличается от того же процесса в современных семье, школе, обществе.

Особое внимание уделено подростковой медиакультуре. Зрителям будет предложено сыграть в игру «Скажи это на зумерском!», представляющую молодёжный сленг XIX, ХХ и XXI веков.

Предметы из фондов музея-заповедника «Кижи» и Пермского краеведческого музея будут представлены в экспозиции рядом с фотографиями представителей поколения Zet и дизайнерскими артефактами. Выставка будет работать в помещении визит-центра музея «Хохловка» до конца августа и рекомендуется для семейного посещения.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» отмечает в этом году 45-летие и в связи с этим событийная программа музея особенно насыщенна.









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