Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Памятник деревянной Перми В «Хохловке» открылась выставка архитектурных деталей Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Выставка «Узорочье» (0+) — вторая в серии экспозиций «По сусекам» (0+), оформленных в стилистике «открытого хранения».

Этнографические коллекции Пермского краеведческого музея огромны, и среди предметов хранения большинство никогда не выставлялось на публике. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» отмечает в этом году 45-летие, а его коллекции начали формироваться ещё раньше. Главный хранитель Пермского краеведческого музея Надежда Горшкова говорит, что большинство предметов крестьянского быта, оказавшихся полвека назад в запасниках, с тех пор на белый свет и не выходили.

Выставочная серия «По сусекам» должна эту несправедливость исправить. Название связано с тем, что экспозиции располагаются в отсеках большого амбара из комплекса Никольского сользавода — эти отсеки и назывались в старину сусеками. В амбаре огромная высота потолка, позволяющая возводить большие выставочные конструкции. Первая выставка проекта — «Кладовая» (0+) — организована в стилистике настоящей кладовой: на огромных стеллажах собраны туесы, прялки, веретёна, кадушки и другая утварь; предметы располагаются не по-музейному — каждый отдельно, с этикеткой, — а, как в хорошей кладовке, кучно, но аккуратно, всё можно рассмотреть — настоящее открытое хранение.

Выставка «Узорочье», открывшаяся в соседнем с «Кладовой» сусеке, организована иначе. Это арт-экспозиция с сильным дизайнерским подходом (дизайнеры и архитекторы — Александр Заболотников, Александр Новиков и Мария Филиппова) и мощным кураторским посылом (кураторская группа — Надежда Горшкова, Наталья Никифорова, Наталья Афанасьева и Анна Назарова); с активным и разнообразным видеорядом — предметы из хранения дополнены историческими фотографиями и репродукциями картин, а также с большими и очень интересными текстами.

Алексей Баталин

Выставка посвящена деревянной архитектуре. Несмотря на то, что расположилась экспозиция в музее крестьянского быта, большинство экспонатов здесь городские — это наличники, «полотенца», подкарнизные доски, кронштейны крылечек — великолепный деревянный декор старинной Перми.

Алексей Баталин

Пермский краеведческий музей начал собирать и изучать элементы деревянного декора в 1960-х годах. Во время этнографических экспедиций по Пермской области исследователи находили и сохраняли резные украшения крестьянских изб, а позже — и старинных домов Перми. Особенно актуальной задача сохранения деревянных деталей стала в 1970-е, когда снос деревянных построек в городе стал массовым и угрожал исчезновением уникальных архитектурных деталей. За последние два десятилетия интерес к облику старой Перми возрос, многие энтузиасты находят старинные постройки, обречённые на снос, и успевают спасти декоративные элементы. В экспозиции среди прочего представлены роскошные наличники с домов, исчезнувших совсем недавно — в 2022 и 2023 годах.

Полное название выставки — «Узорочье. Истории в резных деталях», и важной частью экспозиции стали истории уничтоженных домов и их хозяев. Этот материал готовился больше года, была проведена огромная исследовательская работа, в результате которой появились большие тексты о судьбах людей, неразрывно связанных с судьбами их домов, а также подборки фотографий: многие строения удалось запечатлеть во всей красе при их жизни, а кое-какие старинные жилые здания фигурируют и в работах художников; так, замечательные наличники с дома на ул. Монастырской, 16 сопровождаются репродукцией акварели Виктора Кузина, на которой изображён этот дом.

Открывается экспозиция великолепным панорамным фото деревянной застройки центра Перми. Смотришь — и поверить невозможно, что это наш город, а ведь это было совсем недавно.

Алексей Баталин

Выставка очень эмоциональная, ностальгическая, но она ещё и познавательная. Это внятный и подробный рассказ о традиционных стилях архитектуры Перми, о взаимодействии каменной и деревянной архитектуры, о влиянии на городскую застройку барокко и модерна, о традициях и постоянных элементах резного декора — солярных символах, «совушках», геометрических орнаментах. Подробно говорится не только о декоративных, но и о конструктивных деталях деревянной постройки. Отдельный стенд посвящён старинным инструментам, с которыми работали плотники и строители.

На выходе с выставки, на настиле, ведущем от соляного амбара к новенькой набережной «Хохловки», авторы экспозиции установили арт-объект — стилизованный деревянный наличник, смотровую площадку и одновременно фотозону. Можно посмотреть на прикамский пейзаж как бы из окна старинного здания, а можно и себя в нём запечатлеть.

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