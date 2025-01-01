В сети опубликованы фотографии нового зоопарка на Нагорном в Перми Двери для посетителей должны открыться этим летом Поделиться Твитнуть

Новый пермский зоопарк, расположенный на ул. Архитектора Свиязева, 17в, в микрорайоне Нагорный, практически готов к открытию, которое намечено на лето текущего года. Информация об этом опубликована в telegram-канале «КОМПРОС».

На фотографиях нового зоопарка видны просторные вольеры, трициклы для кормов, зелёные зоны и детские площадки. Кроме того, часть животных уже находится на территории и обживается на новой местности, другим же предстоит длительный период адаптации.





Ранее «Новый компаньон» писал , что некоторых животных перевезли в новый зоопарк в июне этого года. Заместитель генерального директора по ветеринарии Анастасия Залога рассказывала, что перевезли большую часть копытных, а также тропических и плотоядных птиц, которые успешно проходят адаптацию.





О том, что зоопарк откроется летом 2025 года, профильный вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский говорил в прошлом году. Запуск объекта был намечен на июль-август. При этом планировалось, что учреждение начнёт работу после лицензирования — процедура по срокам занимает от четырёх до шести месяцев.





В середине мая в эксплуатацию были введены ещё восемь зданий, построенных на территории нового зоопарка. Сообщалось, что их передадут в управление МАУК «Пермский зоопарк» для лицензирования и переезда животных.

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