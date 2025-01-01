Алёна Бронникова
Открытие нового зоопарка в Перми ожидают в ближайшее время
Ранее уже сообщалось о планах ввода объекта летом 2025 года
Ввод в эксплуатацию и открытие нового зоопарка в Перми ожидается уже в ближайшее время. Об этом на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил профильный вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский.
«Ввод объекта будет в ближайшее время. Скажу с запасом: июль месяц точно», — ответил он на вопрос депутатов.
О том, что зоопарк откроется летом 2025 года, Алякринский говорил в прошлом году. Запуск объекта был намечен на июль-август. При этом планировалось, что учреждение начнёт работу после лицензирования — процедура по срокам занимает в среднем от четырёх до шести месяцев.
В середине мая в эксплуатацию были введены ещё восемь зданий, построенных на территории нового зоопарка. Сообщалось, что их передадут в управление МАУК «Пермский зоопарк» для лицензирования и переезда животных.
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