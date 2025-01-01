Алёна Бронникова В эксплуатацию ввели ещё восемь зданий нового зоопарка в Перми Их передадут в управление учреждения для лицензирования Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми в эксплуатацию ввели ещё восемь зданий, построенных на территории нового зоопарка в м/р Нагорном. В пресс-службе краевого минстроя сообщили, что все объекты планируется поочерёдно передать в управление МАУК «Пермский зоопарк» для лицензирования и переезда животных.

«Среди объектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, вольеры с павильонами для австралийских кенгуру и эму, а ещё для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна», — рассказали в ведомстве.

Кроме перечисленных объектов, на территории нового зоопарка также завершено строительство необходимых для его содержания технических сооружений. В частности, дезбарьер, пост охраны на восточном въезде, гараж, мастерские и здание систем водоподготовки водоёмов.

В феврале краевое УКС получило разрешение на ввод в эксплуатацию 16 объектов нового зоопарка. Всего на площади 26 га будет функционировать пять вольерных комплексов: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян». В начале мая на новое место были перевезены тропические птицы.

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